Юные пациенты Детской республиканской больницы получили подарки из «Коробки храбрости»

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Наталия Андрюшечкина, молодогвардейцы и активисты 5 декабря вручили маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы собранные в ходе акции «Коробка храбрости» игрушки, книги и материалы для творчества.

Каждый ребенок выбрал из коробки любой понравившийся подарок. Ребята постарше отдали предпочтение книгам, интеллектуальным играм и наборам для творчества, которые разнообразят их больничные будни. Малышам приглянулись яркий пластилин, куклы, фломастеры, карандаши и раскраски.

Акция по инициативе сторонников «Единой России» в этом году проходит по всей стране с 11 ноября по 6 декабря. В Мордовии к сбору подарков присоединились депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ, городских, районных и сельских Советов депутатов, коллективы предприятий и организаций республики, школы и детские сады.

«С каждым годом все больше жителей Мордовии поддерживают эту добрую инициативу. В этом году по всей республике удалось собрать более 5 тысяч наименований игрушек, книг, наборов для творчества и канцелярских принадлежностей. Сегодня мы передали пациентам Детской республиканской клинической больницы часть из них. Остальные подарки в ближайшее время будут доставлены детям, находящимся на лечении во всех городских и районных больницах Мордовии», - рассказала Наталия Андрюшечкина.