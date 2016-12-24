В Саранске при пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС спасли пожилую женщину

По информации МЧС России, в Саранске жильцы дома по улице Гожувская сообщили о пожаре в квартире. В ней проживала 86-летняя женщина. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вывели пенсионерку из горящего помещения.

В дыму и огне пожарные нашли кота, которого также вынесли из огненной ловушки. Из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек.

Пожар ликвидирован. Пожилая женщина с ожогами госпитализирована в лечебное учреждение.