В Саранске при пожаре в многоквартирном доме сотрудники МЧС спасли пожилую женщину

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
По информации МЧС России, в Саранске жильцы дома по улице Гожувская сообщили о пожаре в квартире. В ней проживала 86-летняя женщина. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вывели пенсионерку из горящего помещения.
В дыму и огне пожарные нашли кота, которого также вынесли из огненной ловушки. Из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек.
Пожар ликвидирован. Пожилая женщина с ожогами госпитализирована в лечебное учреждение.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности