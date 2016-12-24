Саранского нумизмата пытался обмануть юный «фальшивомонетчик» из Башкирии

Суд в столице Мордовии избрал меру пресечения для 18-летнего жителя Республики Башкортостан, задержанного по подозрению в мошенничестве.

По информации Ленинского суда Саранска, следствием молодому человеку инкриминируется афера с продажей поддельных серебряных монет с чеканкой российского императора «Николая II». Объявление о продаже шести настоящих серебряных монет юный житель Башкирии разместил в августе 2024 года на «Авито».

С продавцом связался житель Саранска и перечислил за раритеты 15 тысяч 200 рублей. Вскоре саранскому нумизмату пришла посылка – но вместо настоящих серебряных монет там были фальшивые поделки, на которых, впрочем, также красовался профиль российского самодержца.

«Фальшивомонетчику» из Башкирии не удалось провести мордовского собирателя редкостей, парень был задержан полицейскими. По решению суда ему избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей - молодой человек уже успел возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб.