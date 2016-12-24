В Москве завершился Форум классных руководителей

IV Всероссийский форум классных руководителей завершился, он проходил в Москве с 3 по 5 октября. На протяжении трех дней лучшие учителя страны обменивались опытом и лучшими практиками. Они обсудили взаимоотношения в педагогическом коллективе, безопасность учеников и учителей, а также воспитание ценностями.

В форуме приняли участие 1 000 классных руководителей и кураторов групп СПО, которые прошли сложный конкурсный отбор. Мордовию представили 5 педагогов: Анастасия Байбикова, Екатерина Чугунова и Татьяна Чапурина из саранского Центра образования №15 «Высота», Дарья Агафонова из Поселковской школы №2 Атяшевского района и Анна Малькина из саранского лицея №7.

«На форуме я познакомилась с прекрасными, замечательными людьми, с которыми мы обменялись опытом, вдохновляющими историями и новыми идеями. Это уникальная возможность зарядиться энергией и поддержкой от коллег со всей страны. Теперь заряженная и вдохновленная еду домой с чувством, что впереди еще больше открытий и достижений! Поставила для себя новые цели и уверена, что скоро они превратятся в реальность», – поделилась впечатлениями Екатерина Чугунова.

«Вот и закончился Форум классных руководителей. Получен заряд энергии и вдохновения на весь учебный год! А еще ФКР подарил невероятную возможность побывать в Кремлевском дворце на концерте ко Дню учителя. Это было просто волшебно! Мечты сбываются!», – рассказала Анастасия Байбикова.

Наши педагоги пополнили ряды профессионального сообщества, созданного после первого ФКР в 2021 году для воспитания подрастающих поколений и обсуждения актуальных вопросов педагогики. Форум ежегодно проводится Министерство просвещения РФ по поручению Президента России.