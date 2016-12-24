Жители Мордовии могут проголосовать за лучшего участкового полиции

В республике стартовал второй региональный этап конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Проголосовать за одного из трех финалистов можно до 16 октября включительно по специальной ссылке на сайте МВД по РМ.

На звание народного участкового претендуют:

- Ермошкин Василий Андреевич (ОП №5 по обслуживанию Атяшевского района ММО МВД России «Ардатовский»)

- Кудашев Павел Викторович (ОП №17 по обслуживанию Дубенского района ММО МВД России «Чамзинский»)

- Солдаткин Алексей Александрович (ММО МВД России «Торбеевский»).

Победитель получит право представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе МВД России, где будет определяться лучший «Народный участковый» страны.