Жители Мордовии могут проголосовать за лучшего участкового полиции

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В республике стартовал второй региональный этап конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Проголосовать за одного из трех финалистов можно до 16 октября включительно по специальной ссылке на сайте МВД по РМ.
На звание народного участкового претендуют:
- Ермошкин Василий Андреевич (ОП №5 по обслуживанию Атяшевского района ММО МВД России «Ардатовский»)
- Кудашев Павел Викторович (ОП №17 по обслуживанию Дубенского района ММО МВД России «Чамзинский»)
- Солдаткин Алексей Александрович (ММО МВД России «Торбеевский»).
Победитель получит право представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе МВД России, где будет определяться лучший «Народный участковый» страны.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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