Поздравление Главы Мордовии с Днем машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение - ключевое звено республиканской промышленности, основа технологического прогресса и залог устойчивого развития экономики.

Время ставит непростые задачи, и вы их успешно решаете. Предприятия машиностроительного кластера Мордовии привлекают новые инвестиции, осваивают выпуск инновационной продукции. Вы вносите большой вклад в оборонно-промышленный комплекс страны, обеспечение технологического и экономического суверенитета.

В основе успехов - профессионализм инженеров, технологов, проектировщиков и простых рабочих. Особая благодарность трудовым династиям, которыми славятся наши предприятия. Низкий поклон ветеранам отрасли - вы передаёте бесценный опыт молодёжи.

Желаю всем крепкого здоровья, достижений в профессии и в жизни!

Глава Республики Мордовия А. Здунов