Поздравление Главы Мордовии с Днем машиностроителя

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение - ключевое звено республиканской промышленности, основа технологического прогресса и залог устойчивого развития экономики.
Время ставит непростые задачи, и вы их успешно решаете. Предприятия машиностроительного кластера Мордовии привлекают новые инвестиции, осваивают выпуск инновационной продукции. Вы вносите большой вклад в оборонно-промышленный комплекс страны, обеспечение технологического и экономического суверенитета.
В основе успехов - профессионализм инженеров, технологов, проектировщиков и простых рабочих. Особая благодарность трудовым династиям, которыми славятся наши предприятия. Низкий поклон ветеранам отрасли - вы передаёте бесценный опыт молодёжи.
Желаю всем крепкого здоровья, достижений в профессии и в жизни!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»