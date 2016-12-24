Клиентская служба отделения Соцфонда в Саранске перешла на новый режим работы

В офисе по улице Пролетарская, 89 получить услуги теперь можно 6 дней в неделю. Изменения касаются расширения графика обслуживания граждан в цифровой зоне клиентского зала, где можно получить услуги СФР в электронном виде.

С учетом нововведений цифровая зона работает по субботам, а также на один час дольше по будням:

- понедельник — пятница с 8:30 до 18:30

- суббота — с 9:00 до 16:00

«Шестидневный график работы цифровой зоны в одном из самых крупных клиентских офисов Отделения Социального фонда сделает получение услуг для граждан еще более доступным. Особенно удобен он будет работающим жителям региона, поскольку они смогут обратиться за электронными услугами в субботний выходной день. В зоне цифрового обслуживания установлены дополнительные гостевые компьютеры с выходом на портал госуслуг и сайт СФР. Здесь можно самостоятельно подать заявления, получить справки или выписки, изучить нормативно-правовые акты. Также можно будет восстановить учетную запись на портале госуслуг либо пройти регистрацию заново. При необходимости специалисты клиентской службы окажут посетителям консультационную помощь», — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Мордовия Владимир Василькин.

Также несколько изменился график работы клиентской службы по обслуживанию граждан непосредственно в клиентских окнах. В частности, по пятницам время приема увеличено на час.

Теперь попасть на прием к специалисту клиентской службы Отделения Социального фонда по Мордовии в городском округе Саранск можно:

- с понедельника по пятницу — с 8:30 до 17:30

- в последнюю субботу месяца — с 9:00 до 15:00

Изменения в режиме работы коснулись только клиентской службы, расположенной в городе Саранск, ул. Пролетарская, 89. Этот офис вошел в пилотный проект по созданию флагманских клиентских служб Социального фонда России.

Другие клиентские службы регионального Отделения СФР по РМ работают по прежнему графику.