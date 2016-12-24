В Мордовии 54-летний мужчина арестован за смертельное избиение матери

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
По данным следствия, вечером 16 сентября этого года перебравший алкоголя мужчина в ходе ссоры избил свою престарелую мать, нанеся ей множественные удары в область головы и туловища. Соседи вызвали пожилой женщине скорую медицинскую помощь, когда увидели ее избитой на улице.
Медики оказались бессильны - от полученных телесных повреждений пострадавшая на следующий день скончалась в больнице. Свою вину в преступлении житель Ардатовского района признал. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу на 2 месяца.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
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