В Мордовии с профессиональным праздником поздравили работников леса

В преддверии Дня работников леса в Саранске состоялось торжественное чествование сотрудников лесного хозяйства Мордовии. В мероприятии, прошедшем 13 сентября в Доме Республики, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



«Сегодня мы чествуем людей, которые оберегают и защищают наше национальное богатство. Ваша деятельность требует полной самоотдачи, особого отношения к работе, любви к природе и своему делу. Бережное отношение и рациональное ведение лесного хозяйства - это государственный приоритет, залог нашей экологической безопасности и основа для развития лесопромышленного комплекса», - сказал руководитель региона.



Глава республики подчеркнул, что лесное хозяйство региона впервые за многие годы стало приносить ощутимый доход. Артём Здунов обозначил первоочередные задачи. Среди них - борьба с пожарами.



Пожароопасная обстановка в течение сезона была сложной. Даже в середине сентября в лесах региона сохраняются 4 и 5 классы пожарной опасности - патрулирование лесов ведется в круглосуточном режиме. Руководитель республики поблагодарил лесников за этот нелегкий труд.



В Мордовии в последние годы происходит обновление лесопатрульной техники и противопожарного оборудования. Например, в рамках проекта «Сохранение лесов» приобретен вездеход на колесном ходу «Егерь» - машина повышенной проходимости позволяет быстро добраться до самых труднодоступных возгораний. Эту работу планируется продолжить.



Хорошим подспорьем для лесников стали камеры видеонаблюдения - сейчас они покрывают 82% территорий лесного фонда. В рамках национального проекта «Экология» предстоит не только минимизировать потери лесных насаждений, но и обеспечить качественное восстановление лесов. В этом году планируется высадить более 2 тысяч га.



Для обеспечения собственным посадочным материалом на базе Лесопожарного центра республики с прошлого года работает теплица с проектной мощностью до 500 тыс. штук в год. Это позволяет полностью покрыть потребность республики в посадочном материале с закрытой корневой системой. В текущем году Минлесхоз приступил к выращиванию декоративных растений.



В ставших уже традиционными экологических акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес» ежегодно принимает участие молодежь. Очередную акцию планируется провести 28 сентября.



Также Артём Здунов отметил: важно продолжать наводить порядок в сфере охраны лесов и лесной промышленности.

Проведено более 8,5 тысяч рейдов, что помогло в девять раз снизить объем незаконно вырубленных лесных насаждений.



«Уверен, благодаря вашему профессиональному труду, дальнейшему укреплению службы и материального благополучия работников отрасли мы сможем достичь всех поставленных задач. От всей души желаю хранителям леса крепкого здоровья, жизненных сил и энергии!» - пожелал Артём Здунов.



Глава Мордовии вручил работникам лесного хозяйства высокие награды, в том числе Президента России. Участников мероприятия также поздравили заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, вице-премьер Раиса Цыбизова.



Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин отметил: лесное хозяйство идет в ногу со временем. Важнейшей задачей остается цифровизация лесной отрасли.



Были вручены награды победителям и лауреатам республиканского конкурса «Сохраним лесное наследие Республики Мордовия». В номинации «Лучший лесник Республики Мордовия» по итогам прошлого года победителем стала главный лесничий Краснослободского территориального лесничества Татьяна Елина, в номинации «Лучшее территориальное лесничество» победу одержал коллектив Зубовского территориального лесничества, «Лучший лесопользователь Республики Мордовия» - коллектив лесозаготовительной организации ИП Щербаков Алексей Александрович.