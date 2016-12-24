Аграрию из Мордовии на коллегии Минсельхоза России вручили золотую медаль

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«Сегодня на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России Министр Оксана Лут вручила золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Корнаухову Фёдору Борисовичу - генеральному директору ООО «Сельхозтехника» Ичалковского муниципального района.
Фёдор Борисович с 1987 года работает в ООО «Сельхозтехника». Под его руководством развиваются технологические процессы и повышается уровень механизации, а также улучшилось техническое состояние машинно-тракторного парка предприятия и сельхозтоваропроизводителей республики. Помимо этого, он внедрил 23 рационализаторских предложения.
Поздравляю с заслуженной наградой, желаю успехов в дальнейших трудовых достижениях!»
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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