Аграрию из Мордовии на коллегии Минсельхоза России вручили золотую медаль

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.



«Сегодня на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России Министр Оксана Лут вручила золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Корнаухову Фёдору Борисовичу - генеральному директору ООО «Сельхозтехника» Ичалковского муниципального района.

Фёдор Борисович с 1987 года работает в ООО «Сельхозтехника». Под его руководством развиваются технологические процессы и повышается уровень механизации, а также улучшилось техническое состояние машинно-тракторного парка предприятия и сельхозтоваропроизводителей республики. Помимо этого, он внедрил 23 рационализаторских предложения.

Поздравляю с заслуженной наградой, желаю успехов в дальнейших трудовых достижениях!»