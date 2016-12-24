Саранский убийца 480 раз нарушил порядок отбывания наказания в колонии

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Верховный Суд Мордовии оставил без изменения судебное решение о переводе 34-летнего осужденного из исправительной колонии строгого режима на тюремный вид режима содержания. Об этом сообщает прокуратура РМ.
Заключенный получил срок за убийство в январе 2016 года своей знакомой - Октябрьский суд Саранска отмерил ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. При этом, за период отбытия наказания буйный сиделец вовсе не имел поощрений и более 480 раз был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе за грубые нарушения порядка отбывания наказания.
Судебный акт оспорил адвокат осужденного. С учетом мнения прокурора апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, судебное решение – без изменения.
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