Парк общественного транспорта Саранска усилят 15 автобусов большой вместимости

Вопросы работы общественного транспорта Саранска обсуждались 4 сентября на совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова, посвященного развитию городского округа.

С начала сентября на одном из сложных маршрутов (№17) начал работать автобус большой вместимости, именуемый в народе «гармошка». Также возобновлена работа автобусного маршрута №5 (от республиканской больницы № 5 в юго-западную часть города) – на линию ежедневно выходит четыре единицы.

Одно из решений касается автобусного маршрута №42: теперь жители микрорайона Юбилейный могут делать бесплатную пересадку на остановке «Севастополь» на автобус №5.

Много жалоб с началом учебного года касается автобусного маршрута № 8. На него выходило всего три единицы, интервал движения составлял 26-27 минут. Это создавало трудности для жителей поселков Николаевка и Ялга. Было принято решение о восстановлении троллейбусной линии для маршрута №1, который в течение ближайших двух недель начнет курсировать до завода «Орбита». Он также будет усилен двумя дополнительными единицами. Это позволит снизить интервал движения в этом направлении до 16 минут.

Самая главная новость – парк общественного транспорта Саранска к концу года планируется пополнить 15 автобусами большой вместимости МАЗ. Это было сделано по поручению Главы республики.