В Мордовии водитель опрокинувшейся автомашины получил различные травмы

По информации Госавтоинспекции республики, 3 сентября в Ковылкинском районе около шести часов вечера на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 49-летний водитель автомашины «ВАЗ-11113» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с рулевым управлением – в результате, авто опрокинулось на проезжей части.

Автомобилист с различными травмами был госпитализирован в Ковылкинскую ЦРБ. На него были составлены материалы по нескольким административным статьям, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.