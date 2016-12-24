В Рузаевских школах начали работать специализированные кабинеты «Беспилотные авиационные системы»

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
В двух школах Рузаевки открылись специализированные кабинеты «Беспилотные авиационные системы» - в лицее №4 и Центре образования СОШ №12.
Глава администрации городского поселения Алексей Домнин поздравил с началом нового учебного года коллектив лицея №4 и пожелал успешного и продуктивного учебного года.
Старшеклассники теперь смогут получать теоретические знания и осваивать практические навыки по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В классах есть различные тренажеры, современное оборудование для программирования, моделирования и пилотирования.
Создание специализированных классов в школах Рузаевки стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества