Саранский зоопарк принимает в дар излишки урожая

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
С целью обогащения рациона животных сезонными продуктами Саранский зоопарк приглашает принять участие в ежегодной благотворительной акции «Добрый урожай».
Как отмечается, принимаются в дар морковь, огурцы, капуста, кабачки, яблоки и т.д. Акция продлится до конца сентября.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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