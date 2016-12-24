Саранский зоопарк принимает в дар излишки урожая

Социум

С целью обогащения рациона животных сезонными продуктами Саранский зоопарк приглашает принять участие в ежегодной благотворительной акции «Добрый урожай».

Как отмечается, принимаются в дар морковь, огурцы, капуста, кабачки, яблоки и т.д. Акция продлится до конца сентября.

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