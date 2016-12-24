Праздник «Шумбрат» собрал представителей национально-культурных автономий мордвы из 14 регионов России

Глава Мордовии Артём Здунов 24 августа побывал на VII межрегиональном национально-фольклорном празднике «Шумбрат» в селе Старая Теризморга Старошайговского района. Праздник собрал представителей национально-культурных автономий мордвы из 14 регионов России.

«Добро пожаловать в Мордовию, дорогие гости! Дорогие земляки! Какое счастье, что у нас есть праздник «Шумбрат», - приветствовал всех участников и гостей Глава республики Артём Здунов. - Благодаря этому празднику мы имеем неразрывную связь с нашими предками. Это позволяет нам сохранять традиции, передавать их нашим потомкам. Мы труженики, мы умеем и хорошо работать, и хорошо отдыхать. Сегодня среди нас - наши бойцы, наши герои. Кто-то из них приехал в отпуск, кто-то - подлечиться. Давайте поддержим их. Сколько народов в мире ушли в небытие, потому что у них не было таких бойцов, не было такой поддержки со стороны народа, а у нас это есть. Слава нашим бойцам!»

Артём Здунов поблагодарил участников и организаторов праздника и вручил государственные награды работникам культуры за укрепление межрегиональных связей.

Поздравление от полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова передал главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин.

Гостей и участников межрегионального национально-фольклорного праздника «Шумбрат» поздравил также епископ Кронштадтский Вениамин.

Председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин сказал: «Наш праздник «Шумбрат» шагает по стране. В этом году к нему присоединились Челябинская область и город Владимир».

В республике «Шумбрат» проводится ежегодно в одном из муниципальных районов. У праздника есть свои традиции, ценности и символ. Символ праздника – штатол (свеча предков). Уже известно, что в следующем году «Шумбрат» пройдет в селе Паракино Большеберезниковского района. Глава Старошайговского района Геннадий Мухин передал символическую свечу первому заместителю главы Большеберезниковского района Андрею Бояркину.

Глава Мордовии вместе с другими гостями праздника осмотрел выставку муниципальных образований, арт-площадку деревянных скульптур «Мифология мордвы», понаблюдал за состязаниями мастеров по скоростной резьбе по дереву.

Гостями праздника также стали участники Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе». Свое выступление зрителям подарил Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» из Удмуртской Республики.