Поздравление Главы Мордовии с Днём Государственного флага Российской Федерации

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
С Российским триколором связана история нашего Отечества. С ним в бой шли наши предки, их подвиги вдохновляют нас на новые свершения. Каждое поколение должно быть готово отстоять государственные ценности и идеалы.
Мы гордимся успехами страны в экономике, образовании, культуре и спорте. Наш многонациональный российский народ, обладающий несгибаемым духом, объединён главным символом страны – российским флагом.
Дорогие друзья! С праздником вас! С Днём российского флага!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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