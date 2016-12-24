Поздравление Главы Мордовии с Днём Государственного флага Российской Федерации

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

С Российским триколором связана история нашего Отечества. С ним в бой шли наши предки, их подвиги вдохновляют нас на новые свершения. Каждое поколение должно быть готово отстоять государственные ценности и идеалы.

Мы гордимся успехами страны в экономике, образовании, культуре и спорте. Наш многонациональный российский народ, обладающий несгибаемым духом, объединён главным символом страны – российским флагом.

Дорогие друзья! С праздником вас! С Днём российского флага!

Глава Республики Мордовия А. Здунов