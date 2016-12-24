Благодаря нацпроекту в Мордовии созданы условия для дополнительного образования детей

Система дополнительного образования в Мордовии помогает школьникам максимально раскрыть свой потенциал, таланты и способности, а также познакомиться с различными направлениями для успешного выбора профессии. В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии создаются бесплатные центры, кружки и секции, которые посещают более 70 тысяч ребят в в возрасте от 5 до 18 лет.

Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе учебных заведений в сельской местности открываются центры «Точка роста». Они помогают детям знакомиться с современными технологиями и пробовать себя в перспективных профессиях. Для юных жителей республики сегодня доступны 159 таких центров. В 2024 году распахнут свои двери еще 39 «Точек роста».

В Мордовии открываются детские технопарки «Кванториум». Этот формат дополнительного образования рассчитан на школьников от 10 до 18 лет, для них доступно обучение по 14 направлениям (квантумам). Современные лазерные технологии, программирование, 3D-моделирование – это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки. В республике уже действуют 2 стационарных, 2 мобильных и 2 школьных детских технопарка. В дополнение к ним в этом году откроется еще 3 – на базе школ №35, №39 и Луховского лицея.

На базе Республиканского центра дополнительного образования детей работают:

- Центр цифрового образования «IT-клуб». Там ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, учатся программировать роботов. Он оснащен современным оборудованием, наставники владеют актуальными и нешаблонными методами обучения.

- Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с интерактивной площадкой «Лаборатория безопасности». На занятиях школьники в роли водителей закрепляют правила поведения на автотренажере, электромобилях и велосипедах. Игровые комплексы позволяют создавать различные ситуации на дорогах и прилегающим к ней территориям. Проверяются знания детей в роли пешеходов.

- Центр детско-юношеского туризма, где ребята отрабатывают навыки прохождения спортивно-туристических-дистанций. На базе центра организуются республиканские соревнования по спортивному туризму и дисциплине «Дистанция».

Еще одни центр дополнительного образования создан на базе Мордовского государственного университета. Дом научной коллаборации имени Е.М. Дианова предоставляет школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными.

Важным элементом республиканской системы дополнительного образования стал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» («мордовский» Сириус).

В 92 образовательных организациях различных типов во всех муниципальных образованиях республики новейшим оборудованием оснащены почти 19 тыс. новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям. В этом году создаются еще почти 5 тыс. мест по приоритетным направлениям развития дополнительного образования: школьные театры, медиа клубы, спортивные клубы, школьные музеи, школьные хоры.