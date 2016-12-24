В 2024 году уже 281 семья Мордовии распорядилась республиканским материнским капиталом

В Мордовии в рамках национального проекта «Демография» оказывается финансовая поддержка семьям при рождении детей. Они могут получить адресную помощь на основании заявления.

В зависимости от очередности рождения детей семьи могут рассчитывать на федеральный и республиканский материнский (семейный) капитал и ежемесячную выплату на третьего и последующих детей. За первое полугодие 2024 года денежную выплату получили более 1200 семей. Средствами республиканского материнского (семейного) капитала воспользовалась 281 семья. 1897 семей реализовали федеральный материнский капитал.

Кроме того, семьям с детьми предоставляются социальные выплаты на приобретение собственного жилья: на частичное или полное погашение ипотечного жилищного кредита либо ипотечного кредита, полученного в целях его перекредитования, в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей. На 1 июля 2024 года социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 53 семьям.