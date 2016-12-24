Из Чамзинского района в зону СВО отправится автомобиль УАЗ

Благодаря усилиям добровольческой группы Чамзинского района «Вместе мы сможем больше» был приобретен и дожидается отправки на помощь защитникам Отечества автомобиль УАЗ.

Кроме того, активом молодых людей Чамзинского района была закуплена мобильная баня для бойцов на передовой. Это легкая конструкция с печкой для любого времени года. Средства на ее приобретение были заработаны молодыми людьми во время каникул и отпусков.

Также участники движения ведут сбор необходимых вещей для российских военнослужащих и плетут маскировочные сети.