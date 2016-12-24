Жители Мордовии продолжают помогать участникам СВО

Жители Мордовии продолжают оказывать помощь бойцам специальной военной операции.

Так, в селе Болотниково Лямбирского района активисты волонтерского проекта «По зову сердца» изготавливают маскировочные сети. «Идея о посильной помощи участникам СВО зрела давно. 15 апреля текущего года в село пришел первый рулон материала. Всего за этот период изготовлено 78 масксетей», - сказала заведующая сельским клубом Ольга Арсланова.



Серебряные волонтеры села Баево Ардатовского района начали плести маскировочные сети 8 ноября прошлого года. С тех пор пять раз в неделю женщины спешат здесь в Центр культуры. Ежедневно плетут по две сети, и с каждой пенсии выделяют сумму на покупку материала.

Среди волонтеров Баева есть и швеи. Работают на дому, за зиму сшили около 250 штук нижнего и постельного белья. Сейчас получили новое задание – сети решили упаковывать в мешки, на которые идет любой подручный материал. Собирают они и другую гуманитарную помощь и радуются, когда им приходят благодарности с фронта.

Активная работа идет и в Центре общения старшего поколения «Долголетие» Ельниковского района. Здесь тоже плетут маскировочные сети. Местные жители говорят, что не могут оставаться в стороне, когда наши ребята рискуют своими жизнями.

Помощь оказывают и волонтеры из села Большое Игнатово. Они собирают посылки с гуманитарной помощью для наших бойцов, раскладывают по коробкам и готовят к отправке в зону СВО все, что может понадобиться солдатам на фронте. Это продукты питания (крупы, консервы, масло, сок, чай и кофе), одноразовые полотенца, лекарства и медицинские принадлежности – бинты, шприцы, салфетки.