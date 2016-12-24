В Мордовии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Жители Мордовии вносят свой вклад в помощь пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области. В республике активно идет сбор гуманитарной помощи.



Например, в пункт сбора Рузаевского района приносят продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, постельные принадлежности, одежду и другие необходимые вещи. Жители населенных пунктов Теньгушевского района собрали много детских принадлежностей и перечисляют денежные средства.

На призыв о помощи также откликнулись трудовые коллективы, организации, учреждения образования и культуры Краснослободского, Ардатовского, Инсарского и других районов Мордовии.

Напомним, в Саранске тоже открыт сбор гуманитарной помощи для Курской области. Принести необходимые вещи можно в гуманитарный штаб, который находится по адресу: Саранск, ул. Большевистская, д.33 (Мордовский республиканский молодежный центр). Вход со стороны отеля Mercure.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (951) 054-32-09.



Также открыт сбор средств для пострадавших в Курской области. Жители Мордовии могут отправить добровольное пожертвование в помощь пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Помочь можно любой посильной суммой.

Средства можно перевести по следующим реквизитам:

р/с :40703810233000000405

Курское отд. №8596 ПАО Сбербанк

бик: 043807606

к/с: 30101810300000000606

ОГРН 1184600000860

ОКПО 32677402

ИНН 4632245429

КПП 463201001

Для удобства создан QR-код Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.