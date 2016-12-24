В Мордовии идет сбор средств для пострадавших в Курской области

В Мордовии открыт сбор средств для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома из-за нацистских атак.



Жители Мордовии могут отправить добровольное пожертвование в помощь пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Помочь можно любой посильной суммой.



Средства можно перевести по следующим реквизитам:

р/с :40703810233000000405

Курское отд. №8596 ПАО Сбербанк

бик: 043807606

к/с: 30101810300000000606

ОГРН 1184600000860

ОКПО 32677402

ИНН 4632245429

КПП 463201001



Для удобства создан QR-код Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.



Также напомним, что в Мордовии открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Требуются предметы личной гигиены, продукты питания, питьевая вода, одежда и обувь для взрослых и детей, спальные принадлежности, канцелярские принадлежности и т.д.



Принести необходимые вещи можно в гуманитарный штаб, который находится по адресу: Саранск, ул. Большевистская, д.33 (Мордовский республиканский молодежный центр). Вход со стороны Mercure Саранск Центр.



Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (951) 054-32-09.