В Мордовии идет сбор средств для пострадавших в Курской области

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В Мордовии открыт сбор средств для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома из-за нацистских атак.
Жители Мордовии могут отправить добровольное пожертвование в помощь пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Помочь можно любой посильной суммой.
Средства можно перевести по следующим реквизитам:
р/с :40703810233000000405
Курское отд. №8596 ПАО Сбербанк
бик: 043807606
к/с: 30101810300000000606
ОГРН 1184600000860
ОКПО 32677402
ИНН 4632245429
КПП 463201001
Для удобства создан QR-код Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.
Также напомним, что в Мордовии открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Требуются предметы личной гигиены, продукты питания, питьевая вода, одежда и обувь для взрослых и детей, спальные принадлежности, канцелярские принадлежности и т.д.
Принести необходимые вещи можно в гуманитарный штаб, который находится по адресу: Саранск, ул. Большевистская, д.33 (Мордовский республиканский молодежный центр). Вход со стороны Mercure Саранск Центр.
Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (951) 054-32-09.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области