В Мордовии идет сбор гуманитарной помощи жителям Курской области

В Мордовии открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.



Требуются предметы личной гигиены, продукты питания, питьевая вода, одежда и обувь для взрослых и детей, спальные принадлежности, канцелярские принадлежности и т.д.

Принести необходимые вещи можно в гуманитарный штаб, который находится по адресу: Саранск, ул. Большевистская, д.33 (Мордовский республиканский молодежный центр). Вход со стороны Mercure Саранск Центр.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (951) 054-32-09.