В Саранске две девушки пострадали в ДТП с участием двух иномарок

По информации Госавтоинспекции республики, 8 августа около десяти часов вечера на ул. Кирова в Саранске 26-летний парень на автомашине «Kia Cerato» совершил столкновение с автомашиной «Hyundai Solaris» под управлением 23-летнего водителя, который совершал поворот налево.

В результате ДТП травмы получили 21-летние девушки - пассажирки двух иномарок. Водители были трезвыми, на них составили протоколы за езду без полиса ОСАГО.

Отмечается, что виновник аварии в этом году 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большая часть из которых связана с превышением скорости.