Ветеран СВО встретился с воспитанниками лагеря «Солнечная Мордовия»

Встреча ребят с гвардии ефрейтором Павлом Силкиным состоялась в рамках всероссийской патриотической акции «Служу Отечеству». Организатором выступил региональный филиал фонда «Защитники Отечества».



По информации фонда, Павел Силкин окончил Суворовское военное училище в городе Санкт-Петербурге, затем Воронежский институт ФСИН России. В 2015 году поступил на службу в Вооруженные силы России.



Практически с первого дня спецоперации гвардии ефрейтор был на передовой, выполнял боевые задачи в составе отряда спецназа «Викинг». Дважды ранен, награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За спасение погибавших» и нагрудным знаком «Георгиевский крест 4-й степени».



Ребят на встрече интересовало, почему у ветерана на шевроне изображен Чебурашка, зачем бойцам нужны маскировочные сети, доходят ли детские письма на фронт.



«Ваши письма очень важны и нужны, - сказал Павел Силкин. – Мы клеим их на стены землянок. Утром просыпаешься, видишь такое детское послание, и на душе становится теплее. Вы большие молодцы, что поддерживаете словом и делом наших ребят. Вы - настоящие патриоты своего Отечества!»



Также ветеран СВО провел для ребят зарядку, показав им ряд общеукрепляющих упражнений.