Модельная библиотека в селе Сабаево помогает развивать туризм

Модельная библиотека, открытая в рамках реализации национального проекта «Культура», помогает развивать туризм в Кочкуровском районе Мордовии.

С 2022 года в селе Сабаево работает Travel-библиотека «Сурские мотивы». Важным направлением проекта стала реализация локального туристического потенциала. Идея заключается в совмещении активного отдыха с изучением местной истории и культуры.

В библиотеке собран материал о памятных событиях села, легендах, фольклоре, а также людях, которых в селе помнят и почитают. Например, учительница Александра Петровна Лавровская. Она долгие годы работала в местной школе и принимала участие в создании Сабаевской библиотеки. Посетителям на современном оборудовании показывают документальный фильм о педагоге.

После реконструкции помещение библиотеки разделили на несколько функциональных зон, одна из которых связана с краеведением и называется «Присурская деревня». В сборе представленных здесь экспонатов приняли участие жители села, поэтому для сабаевцев они имеют особую ценность.

В открытой творческой мастерской «Живые ремесла» мастерица Наталья Бигачева проводит мастер-классы, учит плести из лозы корзины, хлебницы, вазы и различную сувенирную продукцию. В рамках краеведческого проекта «Волшебная лоза» Наталья Бигачева обучает этому искусству молодежь.

Сотрудники библиотеки сохраняют культурное наследие и традиции, занимаются краеведением родного села и таким образом способствуют развитию сельского туризма.