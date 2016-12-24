Семейные пары и молодожены Мордовии могут выиграть путешествие

При поддержке национального проекта «Цифровая экономика» АНО «Национальные приоритеты» проводит в социальной сети VK онлайн-марафон «Выходи за меня». У семейных пар и молодоженов Мордовии есть возможность выиграть путешествие по России. Онлайн-марафон проходит с 13 июля по 13 октября, будет разыграно четыре поездки.

Для участия в конкурсе одному из партнеров достаточно выложить историю их пары на личной странице VK и дополнить публикацию тематическими хештегами. Пост участника должен начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги». Кроме того, нужно подписаться на сообщества Госуслуг и Национальных проектов России.

В розыгрыше главного приза могут участвовать пары, которые уже поженились через Госуслуги или планируют подать заявление с датой бракосочетания до 20.12.2024. Помимо главного приза в виде путешествия на двоих, участники марафона могут претендовать на участие в розыгрыше еженедельных и ежемесячных призов. Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона. Подробности акции – на сайте проекта выходизаменя.рф.

«Национальный проект «Цифровая экономика» и портал Госуслуг упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей: например, будущие молодожены могут подать заявление онлайн, посетив ЗАГС только в день свадьбы. Уже в этом году услугой воспользовались более 330 тысяч раз», — комментирует генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Возможность подать заявление на регистрацию брака электронно — один из самых востребованных онлайн-сервисов у россиян. В 2023 году почти половина молодоженов страны — более 435 тысяч пар — поженились с помощью «Госуслуг», а в этом году через портал было подано 2/3 от всех заявлений на регистрацию брака. Удобство сервиса отмечают по всей стране: он решает вопрос очередей и позволяет выбрать любой удобный ЗАГС, в том числе в другом городе.