В Саранске прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВДВ

2 августа в столице Мордовии на площади Победы у Вечного Огня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.



В адрес десантников пришло письмо с поздравлением от министра обороны России Андрея Белоусова. Его зачитал председатель мордовской республиканской общественной организации «Союз десантников», подполковник Вячеслав Бахметьев.



«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, офицеры и ветераны! 2 августа в Вооруженных силах РФ отмечается 94-я годовщина создания Воздушно-десантных войск. С первого дня создания «крылатая пехота» играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Воины - десантники всегда с честью выполняют свой служебный долг, демонстрируя высочайший профессионализм, стойкость и мужество. В ходе специальной военной операции десантники выполняют самые сложные задачи. Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Поздравляю всех с Днем ВДВ, желаю крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя Отечества», - пожелал министр обороны.



Героев дня с праздником поздравили генерал-майор Вячеслав Кормилицын и депутат городского Совета, десантник, участник СВО Иван Михеев, а также представители общественных организаций.



Участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания.