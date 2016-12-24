В детском лагере «Изумрудный» прошел открытый «День цифры»

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в детском лагере «Изумрудный» имени Володи Дубинина Рузаевского района Мордовии прошел открытый «День цифры».

Это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий для внеклассных, общешкольных мероприятий и детских лагерей. Он знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

Руководитель коммерческой службы одной из компаний сотовой связи Мордовии Дмитрий Диков и маркетолог Татьяна Харитонова рассказали детям, почему важно защищать свои данные, не переходить по фишинговым ссылкам и проверять любую информацию в интернете.

Екатерина Шеянова, начальник отдела анализа и стратегического планирования в сфере цифровой трансформации ГУП РМ «Научно-производственный центр информатизации и новых технологий» познакомила отдыхающих в лагере ребят с современными технологиями и разнообразием ИТ-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной.

«День цифры» помогает детям получить новые знания и навыки в игровом доступном формате, а не в рамках школьных уроков.