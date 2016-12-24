Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас с праздником!

Сильные и мужественные, вы рискуете жизнью ради нашей Родины, всегда в гуще событий, решаете сложные и ответственные задачи.

Мы помним о подвигах «крылатой пехоты» в годы Великой Отечественной войны и при выполнении интернационального долга. Сегодня в ходе специальной военной операции вы продолжаете отстаивать интересы Российского государства. Самые достойные призывники из Мордовии вступают в ряды ВДВ.

Пусть удача сопутствует вам во всём: в небе и на земле! Желаю крепкого здоровья и счастья!

Глава Республики Мордовия А. Здунов