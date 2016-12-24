Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войскСоциум
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Сильные и мужественные, вы рискуете жизнью ради нашей Родины, всегда в гуще событий, решаете сложные и ответственные задачи.
Мы помним о подвигах «крылатой пехоты» в годы Великой Отечественной войны и при выполнении интернационального долга. Сегодня в ходе специальной военной операции вы продолжаете отстаивать интересы Российского государства. Самые достойные призывники из Мордовии вступают в ряды ВДВ.
Пусть удача сопутствует вам во всём: в небе и на земле! Желаю крепкого здоровья и счастья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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