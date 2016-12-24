Мордовский университет посетил Президент Федерации тяжелой атлетики России

Ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко встретился с Президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым. В рамках рабочей встречи обсудили необходимость привлечения в спорт молодого поколения с раннего возраста, устранение опасных стереотипов об определенных видах спорта, грамотное тренерство для гармоничного физического развития подопечных.

Максим Агапитов посетил новый борцовский зал, который открылся в Огарев Арене для тренировок студентов, молодежи и всех желающих по греко-римской борьбе. С советником ректора, чемпионом мира по греко-римской борьбе Артемом Сурковым он обсудил возможности кооперации для развития студенческого спорта в Мордовии.

«В университете обучается несколько десятков студентов, которые в период школьного обучения занимались тяжелой атлетикой. Для таких ребят есть возможность продолжать занятия спортом на базе вуза. Это и инфраструктура, и работа с профессиональным тренером, и возможность участвовать в студенческих соревнованиях разных уровней. И, конечно, они имеют шанс попасть в сборную России по тяжелой атлетике. Тем более, что такая практика уже имеется среди студентов нашего университета. Есть ребята, которые в предыдущие два года входили в сборную России», — отметил Дмитрий Глушко.