На конкурс «Музыка гордых» поступило больше 700 заявок со всей России

В России завершился первый этап конкурса патриотической песни «Музыка гордых», организованного Фондом Николая Расторгуева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За месяц проведения на конкурс поступило больше 700 заявок из 161 населенного пункта.

В пятерку самых активных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Нижний Новгород и Краснодар. Также к акции присоединились музыканты из ДНР и ЛНР.

Члены жюри под председательством самого Николая Расторгуева уже приступили к оценке присланных работ. Затем участники, которые пройдут предварительный отбор, должны будут представить аудиозаписи, сделанные в профессиональной студии.

Напомним, что конкурс включает 10 номинаций: «Песня о Родине»; «Песня о малой родине»; «Песня о семье»; «Песня о любви»; «Песня о защитниках страны»; «Песня о достижениях страны»; а также спецприз за лучший номер, не подходящий под критерии других номинаций.

Итоги объявят 10 августа. Победителей пригласят на фестиваль «Музыка гордых», который пройдет в Нижнем Новгороде. Здесь помимо молодых музыкантов выступят группа «Любэ», Татьяна Куртукова, Ирина Дубцова и другие звезды.

Также песни-победители войдут в ротацию федеральной радиостанции «Гордость», которая выходит в эфир с февраля этого года. Услышать ее можно уже в 30 регионах и 65 городах нашей страны.