В России развивают цифровые технологии для оказания помощи ветеранам СВО и семьям бойцов

На прошлой неделе в Грозном прошел первый цифровой форум фонда «Защитники Отечества». Главной его темой стала цифровизация мер поддержки ветеранов и семей героев.

Участниками форума стали больше 500 представителей ИТ-сферы и органов власти, а также сотрудников фонда. Мордовию представляли зампредседателя Правительства РМ Алексей Ежов, Министр цифрового развития РМ Дмитрий Карасев, руководитель филиала фонда Алексей Герасименко и замминистра соцзащиты РМ Игорь Еремкин.

«Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев», – поделилась Председатель фонда Анна Цивилева.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что основной целью фонда является персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За таким форматом стоит будущее цифровизации госуправления.

«Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал Президент. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью», – прокомментировал Максут Шадаев.

А оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие его филиалов и ЦУР. Совместно с фондом их головная организация АНО «Диалог Регионы» настроила цифровую экосистему работы с запросами в соцсетях.

«Наша цель – помочь «Защитникам Отечества» обеспечить полную цифровую инфраструктуру решения проблем ветеранов СВО и членов их семей, – рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. – Применили опыт ЦУР и выстроили для филиалов фонда аналогичный контур работы с обращениями в интернете. Основная суть нашего взаимодействия построена на мониторинге проблем и оперативной обратной связи. В систему с начала года уже поступило 10 тыс. сообщений по целевым тематикам в соцсетях. Сегодня филиалы не только работают с сообщениями, информируют о своей работе, но и совместно с ЦУР формируют аналитику для управленческих решений руководителей регионов. Для нас сегодня это самый важный проект организации».

На форуме были представлены новые технологии поддержки ветеранов и их семей. Это персонифицированное анкетирование для репрезентативной выгрузки мер поддержки, новый сервис для получения консультаций; аналитическая платформа, дополнительные навыки в чат-боте «Робот Макс» по мерам соцподдержки, а также типизация базовых мер соцподдержки в субъектах.

Напомним, что филиалы фонда начали работать в регионах нашей страны 1 июня прошлого года. За прошедшее время они приняли больше 1,3 млн обращений, 1,16 из которых были решены. Филиал в Мордовии принял и отработал больше 11,5 тыс. обращений.