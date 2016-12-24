Поздравление Главы Мордовии с Днём работника торговли

Уважаемые работники торговли!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!

Оптовая и розничная торговля – важная составляющая экономики Мордовии. Благодаря вам пополняется бюджет, создаются новые рабочие места, жители республики обеспечиваются качественными товарами.



По темпу роста оборота розничной торговли Мордовия - лучшая среди регионов Приволжского федерального округа и вторая в России. Это стало возможным благодаря вашему трудолюбию и принятым мерам поддержки малого и среднего бизнеса.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Мордовия А. Здунов