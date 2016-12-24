Поздравление Главы Мордовии с Днём работника торговли

Социум
Уважаемые работники торговли!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
 
Оптовая и розничная торговля – важная составляющая экономики Мордовии. Благодаря вам пополняется бюджет, создаются новые рабочие места,  жители республики обеспечиваются качественными товарами.

По темпу роста оборота розничной торговли Мордовия - лучшая среди регионов Приволжского федерального округа и вторая в России. Это стало возможным благодаря вашему трудолюбию и принятым мерам поддержки малого и среднего бизнеса.
 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Республики Мордовия         А. Здунов

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые рубежи

В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет

1
Заказать рекламу
1
1
1