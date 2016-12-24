В Мордовии полицейские перехватили курьера, перевозившего наркотики в тайнике под днищем автомобиля

Как сообщает МВД по РМ, 2 июля при отработке оперативной информации из главка сотрудники УНК совместно с инспекторами ДПС в поселке Умет Зубово-Полянского района остановили иномарку, за рулем которой находился 34-летний гражданин Республики Таджикистан. Иностранец имел временную регистрацию в Москве.

Его автомашину установили на эстакаду и в ходе досмтора под защитным экраном глушителя полицейские обнаружили пакет с производным N-метилэфедерона массой более 992 граммов. По словам задержанного, запрещенное вещество он перевозил с целью последующего сбыта на территории Рязанской области.

В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Гражданину Республики Таджикистан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.