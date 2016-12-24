В Саранске пройдет турнир по адаптивному хоккею

14-15 июля в столице Мордовии пройдет Межрегиональный турнир «Прорыв-2024». Соревнования по адаптивному хоккею будет принимать Ледовый дворец (ул. Красная, 40.).

В турнире примут участие 10 команд по следж-хоккею и специальному хоккею из Мордовии, Липецка, Ростова, Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В программе не только хоккейные баталии, но и развлекательные мероприятия - эстафета с участием специальных гостей и автограф-сессия с амбассадором Климом Костиным, профессиональным хоккеистом, игроком «San-Jose Sharks».

Подробная программа – по ссылке. Вход свободный. Предварительная регистрация - по ссылке.

Проект реализует некоммерческая организация «Больше, чем спорт» при поддержке Фонда президентских грантов.