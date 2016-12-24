В Мордовии прошел Всероссийский марафон «Земля спорта»

В Лямбирском районе состоялись соревнования Всероссийского марафона «Земля спорта». Мероприятие было организовано в рамках Года семьи.

Программа состязаний включала в себя различные спортивные дисциплины. Участники сдавали нормы ГТО, соревновались в перетягивании каната, кантовании покрышек и даже в буксировании транспорта.

В общекомандном зачете первое место занял Краснослободский район, серебро в активе Рузаевского района. Третье место заняли жители Ардатовского района. Победители представят республику на финальном марафоне.

«Земля спорта» - это соревнования для любителей спорта разного возраста и подготовки из небольших городов, поселков и деревень. Цель мероприятия – вовлечение населения всех возрастных групп в занятия доступными видами спорта, популяризация и поощрение активного и здорового образа жизни, организация досуга граждан, проживающих на сельских территориях.