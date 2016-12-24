В Саранске пройдет фестиваль выходного дня «Семейный пикник»

Социум

Участниками фестиваля, который пройдет 6 июля на территории Саранского «Экопарка», станут семьи с детьми.

Программа фестиваля предусматривает работу интерактивных площадок (творческая, кулинарная, спортивная мастерские), выступление творческих коллективов, розыгрыш призов и проведение шоу мыльных пузырей:

15:00 – старт работы интерактивных площадок

15:00 – 15:30 – приветственное слово, открытие, награждение

15:30 – 16:30 – лекторий

16:30 – 17:30 – выступление творческих коллективов

17:30 – 17:45 – розыгрыш призов

17:45 – 18:15 – выступление творческих коллективов

18:15 – 19:15 – выступление кавер-группы

19:15 – 20:00 – шоу мыльных пузырей.

Стать участником фестиваля можно, заполнив форму регистрации по ссылке.

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