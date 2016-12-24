В Саранске пройдет фестиваль выходного дня «Семейный пикник»

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Участниками фестиваля, который пройдет 6 июля на территории Саранского «Экопарка», станут семьи с детьми.
Программа фестиваля предусматривает работу интерактивных площадок (творческая, кулинарная, спортивная мастерские), выступление творческих коллективов, розыгрыш призов и проведение шоу мыльных пузырей:
15:00 – старт работы интерактивных площадок
15:00 – 15:30 – приветственное слово, открытие, награждение
15:30 – 16:30 – лекторий
16:30 – 17:30 – выступление творческих коллективов
17:30 – 17:45 – розыгрыш призов
17:45 – 18:15 – выступление творческих коллективов
18:15 – 19:15 – выступление кавер-группы
19:15 – 20:00 – шоу мыльных пузырей.
Стать участником фестиваля можно, заполнив форму регистрации по ссылке.
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