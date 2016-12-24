Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Вы - будущее нашей республики, её движущая сила, источник передовых идей и смелых экспериментов.
Мы всегда поддержим ваши инициативы, ценим вашу волонтерскую деятельность. Отдельная благодарность за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
Ваши успехи и достижения - гордость всей республики. Пусть каждый из вас найдёт свое призвание, следуя своим мечтам и убеждениям. Будьте смелыми в своих решениях и всегда верьте в себя.
Желаю вам неиссякаемой энергии, верных друзей, любви и счастья!
С праздником!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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