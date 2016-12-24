Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!



Вы - будущее нашей республики, её движущая сила, источник передовых идей и смелых экспериментов.



Мы всегда поддержим ваши инициативы, ценим вашу волонтерскую деятельность. Отдельная благодарность за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.



Ваши успехи и достижения - гордость всей республики. Пусть каждый из вас найдёт свое призвание, следуя своим мечтам и убеждениям. Будьте смелыми в своих решениях и всегда верьте в себя.



Желаю вам неиссякаемой энергии, верных друзей, любви и счастья!



С праздником!





Глава Республики Мордовия А. Здунов