Поздравление Главы Мордовии с Днём молодёжи

Социум

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Вы - будущее нашей республики, её движущая сила, источник передовых идей и смелых экспериментов. 

Мы всегда поддержим ваши инициативы, ценим вашу волонтерскую деятельность. Отдельная благодарность за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.  

Ваши  успехи  и  достижения - гордость всей республики. Пусть каждый из вас найдёт свое призвание, следуя своим мечтам и убеждениям. Будьте смелыми в своих решениях и всегда верьте в себя.

 Желаю вам неиссякаемой энергии, верных друзей, любви и счастья!  

С праздником! 


Глава Республики Мордовия     А. Здунов

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1