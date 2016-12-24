Борцы из Мордовии завоевали три медали Игр БРИКС-2024

В Казани с 12 июня проводятся масштабные международные мульти-спортивные соревнования Игры БРИКС-2024, в которых участвуют спортсмены из 90 стран мира.

После успеха мордовских скороходов, блестящих результатов добились борцы греко-римского стиля – в копилке спортсменов из Мордовии сразу три медали Игр БРИКС-2024.



Сергей Емелин и Руслан Бичурин стали победителями в своих весовых категориях. В весе до 55 кг Виталий Кабалоев завоевал серебряную медаль.

Успех спортсменов отметил Глава Мордовии Артём Здунов:

«Молодцы, парни! Мордовская школа борьбы - как всегда на высоте!»

Фото: Федерация спортивной борьбы России