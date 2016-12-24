Торбеевские школьники представят Мордовию на всероссийском этапе «Президентских спортивных игр»

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии завершились соревнования республиканского этапа «Президентских спортивных игр». В финал прошли четыре команды - торбеевской школы №1, саранской школы №41, ардатовской школы и краснослободской школы №1. Все они являются победители муниципальных и зональных состязаний.
Участники соревновались в баскетболе, настольном теннисе, волейболе, легкой атлетике.Лучшей стала команда из Торбеево. На счету торбеевской школы это уже вторая победа в подобных соревнованиях. Теперь они примут участие во всероссийском этапе «Президентских спортивных игр», которые пройдут в Анапе в детском центре «Смена» в сентябре 2024 года.
Напомним, «Президентские спортивные игры» были основаны Президентом РФ Владимиром Путиным в 2010 году. С тех пор они проводятся в несколько этапов ежегодно.
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