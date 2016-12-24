Спортсмены Мордовии завоевали уже несколько медалей на Играх БРИКС-2024

В Казани с 12 июня проводятся масштабные международные мульти-спортивные соревнования Игры стран БРИКС-2024, в которых участвуют спортсмены из 90 стран мира. За 12 соревновательных дней будут разыграны 387 комплектов медалей по 27 видам спорта.

Спортсмены Мордовии на играх уже добились успеха в нескольких дисциплинах.

В ходьбе на 10 км лучшие результаты показали представители Республиканской СШОР по легкой атлетике.

Среди женщин успеха добились Рейхан Каграманова и Эльвира Хасанова, завоевавшие золотую и серебряную медали. Среди мужчин не было равных Сергею Кожевникову. Бронзовая медаль - у Сергея Широбокова.

Тяжелоатлетка Евгения Гусева выступая в весовой категории до 71 кг в сумме двоеборья взяла 215 кг. В рывке она зафиксировала штангу весом 97 кг, в толчке – 118 кг. Все шесть подходов наша спортсменка выполнила удачно. В рывке Евгения Гусева заняла 3-е место, удостоившись малой бронзовой награды.