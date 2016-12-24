В Саранске открылся первый молодежный клуб при центре занятости в республике

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Объединение «Дело молодое» создано для помощи подрастающему поколению в выборе профессии и построении карьеры.
Организаторы обещают, что встречи с молодыми людьми будут проводиться в разных форматах. В планах значатся профтуры на предприятия, мастер-классы, тренинги, круглые столы, которые будут интересны и полезны как школьникам, так и молодым специалистам.
«С начала года к нам в кадровый центр обратились 992 соискателя от 14 до 35 лет. Из них 67% нашли работу. Мы хотим улучшить этот показатель. И один из путей решения - это объединить на площадке тех, кто стремится найти свое призвание, спланировать свою карьеру или выбрать направление для дальнейшего образования. Это даст молодым специалистам преимущества на рынке труда», - рассказала профконсультант Мария Лысаковская.
Отмечается, что следующая встреча пройдет в рамках Дня Молодежи 29 июня на Советской площади в Саранске.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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