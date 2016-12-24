В Саранске открылся первый молодежный клуб при центре занятости в республике

Объединение «Дело молодое» создано для помощи подрастающему поколению в выборе профессии и построении карьеры.

Организаторы обещают, что встречи с молодыми людьми будут проводиться в разных форматах. В планах значатся профтуры на предприятия, мастер-классы, тренинги, круглые столы, которые будут интересны и полезны как школьникам, так и молодым специалистам.



«С начала года к нам в кадровый центр обратились 992 соискателя от 14 до 35 лет. Из них 67% нашли работу. Мы хотим улучшить этот показатель. И один из путей решения - это объединить на площадке тех, кто стремится найти свое призвание, спланировать свою карьеру или выбрать направление для дальнейшего образования. Это даст молодым специалистам преимущества на рынке труда», - рассказала профконсультант Мария Лысаковская.



Отмечается, что следующая встреча пройдет в рамках Дня Молодежи 29 июня на Советской площади в Саранске.