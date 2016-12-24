Поздравление Главы Мордовии с Днём России

Социум

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
 
Наша страна - родной дом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к России живёт в сердце каждого из нас, мотивирует и вдохновляет на служение Отечеству.
Мы отдаём дань уважения славным победам и свершениям наших предков, гордимся выдающимися современниками. Вместе поддерживаем наших бойцов – участников специальной военной операции, и их семьи. 

Важен вклад каждого в развитие республики, в будущее любимой страны. Россия - сильное и великое государство, благодаря нашему Президенту и всем нам. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, друзья!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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