Поздравление Главы Мордовии с Днём России

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!



Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!



Наша страна - родной дом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к России живёт в сердце каждого из нас, мотивирует и вдохновляет на служение Отечеству.

Мы отдаём дань уважения славным победам и свершениям наших предков, гордимся выдающимися современниками. Вместе поддерживаем наших бойцов – участников специальной военной операции, и их семьи.



Важен вклад каждого в развитие республики, в будущее любимой страны. Россия - сильное и великое государство, благодаря нашему Президенту и всем нам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!



С праздником, друзья!



Глава Республики Мордовия А. Здунов