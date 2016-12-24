Поздравление Главы Мордовии с Днём России

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
Наша страна - родной дом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к России живёт в сердце каждого из нас, мотивирует и вдохновляет на служение Отечеству.
Мы отдаём дань уважения славным победам и свершениям наших предков, гордимся выдающимися современниками. Вместе поддерживаем наших бойцов – участников специальной военной операции, и их семьи.
Важен вклад каждого в развитие республики, в будущее любимой страны. Россия - сильное и великое государство, благодаря нашему Президенту и всем нам.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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