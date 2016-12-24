Поздравление Главы Мордовии с Днём города Саранска

Уважаемые жители и гости Саранска!



От всей души поздравляю вас с 383-летием столицы Мордовии - города Саранска!



Саранск - яркий, современный и неповторимый. Здесь живут талантливые, добрые и сильные духом люди, искренне влюблённые в свой город.



Нашими общими усилиями столица Мордовии растёт и развивается, становясь еще более комфортной и красивой.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и преданность родному краю. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание.



С днём рождения, Саранск!



Глава Республики Мордовия А. Здунов