Поздравление Главы Мордовии с Днём города Саранска

Социум

Уважаемые жители и гости Саранска!

От всей души поздравляю вас с 383-летием столицы Мордовии - города Саранска!

Саранск - яркий, современный и неповторимый. Здесь живут талантливые, добрые и сильные духом люди, искренне влюблённые в свой город.

Нашими общими усилиями столица Мордовии растёт и развивается, становясь еще более комфортной и красивой.
Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и преданность родному краю. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание.

С днём рождения, Саранск!

Глава Республики Мордовия       А. Здунов

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