Поздравление Главы Мордовии с Днём города Саранска

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Уважаемые жители и гости Саранска!
От всей души поздравляю вас с 383-летием столицы Мордовии - города Саранска!
Саранск - яркий, современный и неповторимый. Здесь живут талантливые, добрые и сильные духом люди, искренне влюблённые в свой город.
Нашими общими усилиями столица Мордовии растёт и развивается, становясь еще более комфортной и красивой.
Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и преданность родному краю. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание.
С днём рождения, Саранск!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»