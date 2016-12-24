Поздравление полномочного представителя с Днем России

Социум

Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днем России!

Этот день – символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплоченность, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией – великой страной сильных людей!

Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Игорь Комаров

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Шикарное мероприятие!»

В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»

1
Заказать рекламу
1
1
1