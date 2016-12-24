Ветеран СВО из Мордовии участвует в тренировочных сборах в Новосибирске

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Мордовия направил ветерана Андрея Чернышева в Новосибирск на совместный учебно-тренировочный сбор ветеранов специальной военной операции и паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе.



Сборы проходят в рамках реализации проекта «Мы вместе. Спорт» с 10 по 17 июня 2024 года. Основным местом проведения стал комплекс школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Новосибирской области. В этом же здании есть бассейн и тренажерный зал, что дало возможность составить разнообразную тренировочную и восстановительную программу.



По информации фонда «Защитники Отечества», на сборы приехало больше двадцати ветеранов СВО. Это спортсмены, которые стали победителями и призерами на окружных соревнованиях «Кубка Защитников Отечества». Они представляют шестнадцать регионов страны.



Основная задача мероприятия – показать участникам боевых действий спортивные примеры, мотивировать их на систематические тренировки. Ведь спорт является социальным лифтом, открывает новый круг общения, позволяет вести активную жизнь.



В рамках экскурсионной программы участники увидят достопримечательности Новосибирска, планируются совместные встречи с олимпийскими чемпионами, другими участниками СВО, чтобы гости могли увидеть и оценить перспективы, которые открывает спорт.





