Поздравление Главы Мордовии с Днем социального работника

Социум

Уважаемые работники социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!

Вы оказываете неоценимую помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Самое пристальное внимание - нашим бойцам, вернувшимся с СВО, и их семьям.

Мы продолжим создавать необходимую социальную инфраструктуру. Многое уже сделано в рамках национального проекта «Демография».   

Дорогие друзья! Ваша работа требует максимальной отзывчивости, сострадания и неиссякаемой доброты. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Мордовия            А. Здунов

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