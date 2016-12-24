Поздравление Главы Мордовии с Днем социального работника

Уважаемые работники социальной сферы!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!



Вы оказываете неоценимую помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Самое пристальное внимание - нашим бойцам, вернувшимся с СВО, и их семьям.



Мы продолжим создавать необходимую социальную инфраструктуру. Многое уже сделано в рамках национального проекта «Демография».



Дорогие друзья! Ваша работа требует максимальной отзывчивости, сострадания и неиссякаемой доброты. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Глава Республики Мордовия А. Здунов