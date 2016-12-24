Велогонщики из Мордовии завоевали несколько наград на этапе Кубка России

«Шикарное мероприятие!»
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В Санкт-Петербурге завершился пятый этап Кубка России по велосипедному спорту ВМХ. Спортивная супружеская пара из Мордовии Наталья Суворова и Александр Катышев превзошли своих соперников и стали победителями соревнований.
Среди призеров этапа Кубка России оказались еще несколько представителей Республиканской школы по велоспорту.
Итоговая таблица выглядит так:
Женщины
1 место - Наталья Суворова (Республика Мордовия)
2 место - Майя Савина (Иркутская область)
3 место - Светлана Адмакина (Республика Мордовия).
Мужчины
1 место - Александр Катышев (Республика Мордовия)
2 место - Илья Бескровный (Санкт-Петербург)
3 место - Владислав Неяскин (Республика Мордовия).
Среди юниоров на всероссийских соревнованиях отличился Роман Каплин – велогонщик из Мордовии также поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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